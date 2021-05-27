شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد ألمانيا تهدد مشاركة ميونخ فى استضافة يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت ألمانيا أن المقيمين في بريطانيا من لاعبى المنتخب الألمانى لكرة القدم قد يواجهون صعوبات لدى انضمامهم إلى المنتخب استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وأنه قد تكون هناك مشكلات كبيرة عند مشاركة ميونخ في استضافة مباريات دور الثمانية وكذلك في حالة وصول المنتخب الألمانى إلى الدور قبل النهائى الذي تقام منافساته في لندن.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية أن القواعد الجديدة تعتمد على اعتبار بريطانيا من المناطق التي بها انتشار قوى لسلالات متحورة لكورونا شديدة العدوى، وهو ما يعنى أن المقيمين بألمانيا الوافدين من بريطانيا إلى ألمانيا يجب أن يخضعوا للحجر الصحى لمدة أسبوعين، بينما يحظر دخول غير المقيمين تمامًا، وهو ما يطبق على لاعبى كرة القدم المحترفين أيضًا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة في تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية: «القواعد الحالية للوافدين من مناطق سلالات كورونا المتحورة تُطبق على جميع الوافدين إلى ألمانيا.. وهذه القواعد تُطبق أيضًا على محترفى كرة القدم».

وطبقًا للجدول الحالى للبطولة الأوروبية، الذي وضعه الاتحاد الأوروبى للعبة (يويفا) بعد انسحاب بيلباو ودبلن من المشاركة في الاستضافة بسبب المخاوف المتعلقة بكورونا، من المفترض أن يخوض أحد منتخبات دور الستة عشر في لندن، مباراته في دور الثمانية بميونخ.

وما لم يفاوض (يويفا) من أجل الحصول على استثناء، فإن تلك المباراة لا يمكن أن تقام وفقًا لما هو مخطط له، حيث إنه لا يُسمح لغير حاملى الإقامة بألمانيا بدخول ألمانيا عند قدومهم من بريطانيا. كذلك قد تكون هناك عوائق كبيرة أخرى لأى منتخبات تلعب في لندن وجلاسجو، ثم يُفترض أن تلعب في أدوار تالية في ميونخ.

وذكر (يويفا) أنه ينظر القضية، وقال متحدث باسم الاتحاد: «هو وضع يتغير طوال الوقت».