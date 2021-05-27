شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يحاول الهروب من الإيقاف 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهاجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش انتهاء علاقته بدار مراهنات رياضية، تسببت فى بدء عملية تأديبية بحقه فى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، على خلفية انتهاك اللوائح.

واستحوذت شركة (إيسبورتس إنترتنمنت جروب) مقابل 16 مليون يورو على (بيتهارد) السويدية، التى كان مهاجم ميلان أحد المساهمين فيها عن طريق شركة يمتلكها، وفقا لما ذكرته وكالة (ديركت) للأنباء.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر، قبل شهر، بدء تحقيق حول اللاعب، لمعرفة ما إذا كان قد انتهك لوائح الانضباط، الأمر الذى كان ينطوى على عقوبات مادية، والإيقاف لمدة قد تصل لثلاثة أعوام.

وعاد إبرا (40 عاما) إلى منتخب السويد، فى مارس الماضى، بعد خمسة أعوام من اعتزاله اللعب دوليا، وخاض مباراتين فى تصفيات التأهل للمونديال.

إلا أن إصابة فى الركبة أبعدته عن قائمة السويد ليورو 2020.