شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأسطورة جيانلويجى بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، إنه سينتقل إلى المكان الذى سيجد فيه الدافع للاستمرار.

وكان بوفون قد أعلن، منذ أيام، رحيله عن اليوفى بنهاية الموسم الجارى، دون أن يحدد هل سيعتزل أم سينتقل إلى نادٍ آخر.

وقال النجم المخضرم، فى تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «سأقرر مسارًا أجد فيه الدافع.. لست فى عجلة من أمرى».

وأضاف: «لقد بذلت كل شىء، وحصلت على كل شىء فى يوفنتوس.. قلت إن كل شىء مدروس، لكن هناك لحظات نحتاج فيها إلى التراجع، بدلًا من اتخاذ خطوة محفوفة بالمخاطر إلى الأمام».

وختم: «لقد كانت النهاية الصحيحة، لدى ذكريات جيدة من السنوات الماضية.. إنه النادى الذى رحب بى كشاب وجعلنى أصبح رجلًا، أنا مدين بالكثير ليوفنتوس».

وقاد بوفون البيانكونيرى مؤخرًا للتتويج بكأس إيطاليا، على حساب أتالانتا.