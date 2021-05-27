شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يختار قائمة «الأخضر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول اختيار 27 لاعباً للالتحاق بالمعسكر الإعدادي الذي ينطلق في الرياض اعتباراً من 31 مايو/أيار الجاري، استعداداً لبقية مباريات تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة لتصفيات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها الرياض بنظام التجمع، بمشاركة منتخبات أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

وتضم قائمة «الأخضر»: محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

يذكر أن «الأخضر» يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة سيواجه اليمن وسنغافورة وأوزبكستان في 5 و11 و15 يونيو/ حزيران المقبل.