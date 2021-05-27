هكذا برر سولشاير وراشفورد خسارة الدوريين المحلي والأوروبي

جدانسك (بولندا) - رويترز

بعد بداية مخيبة هذا الموسم، أنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بشكل غير متوقع، وخسر في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم الأربعاء، لكن مدربه أولي جونار سولشاير أكد أن البطولات هي كل ما تهم في أولد ترافورد.

وخسر يونايتد 11-10 بركلات الترجيح أمام فياريال الإسباني مساء الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليستمر غياب الفريق عن الألقاب منذ 2017.

وأبلغ سولشار مؤتمراً صحفيا بعدماً: أهدر الحارس ديفيد دي خيا ركلة الترجيح 11، ليحسم الحارس جيرونيمو رولي اللقب لفياريال بعدما كان سجل ركلته، "في بعض الأحيان تسديدة واحدة تجعل الموسم جيداً، وفي أحيان أخرى تسديدة واحدة تجعله سيئاً. لم يتوقع أحد أن نحتل المركز الثاني في الدوري، وللأسف فشل الفريق في نهائي الدوري الأوروبي. البطولات تصنع الفارق، وهي المهمة في هذا النادي، لذا فموسمنا لم يكن ناجحاً. هذه هي الإجابة باختصار".

من جهته قال راشفورد، إن "المركز الثاني ليس مهماً. مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري ونحن كنا في المركز الثاني. هذا لا يعني شيئاً. فياريال فاز بالدوري الأوروبي ونحن في المركز الثاني. بالنسبة لنا هذا لا يعني شيئاً. لا أريد سماع (كنا قريبين للغاية)، لأن هذا لا يعني شيئاً. هناك فائز واحد وخاسر واحد. خسرنا. علينا معرفة سبب حدوث ذلك والتأكد من عدم الخسارة في المرة المقبلة".

وأشار سولشاير، الذي قال إنه فكر في تغيير دي خيا قبل ركلات الترجيح بالنظر إلى السجل الكارثي للحارس الإسباني في ركلات الترجيح، إذ فشل في إنقاذ 36 ركلة بعد مباراة الأربعاء، إلى أنه يأمل في تعاقد النادي "مع لاعبين أو ثلاثة" لتعزيز التشكيلة الأساسية من أجل الموسم المقبل.

أما راشفورد فقال: "سنعود في الموسم المقبل برغبة أكبر. يجب تقديم أقصى ما لدينا. يجب التضحية من أجل الفوز بالألقاب. أعلم أن التضحيات ليست في كل الأندية. الأندية الكبيرة تفعل ذلك، ولهذا تحصد الألقاب. اقتربنا من ذلك. أعدكم أننا قريبون".