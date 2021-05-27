شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك يستقبل فريق 2003 ويعدهم بصرف مكافآت الفوز ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم، الخميس، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعين، فريق الناشئين مواليد 2003 والجهاز الفنى عقب تتويجه ببطولة الجمهورية، بعد الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الأخيرة لدوري الجمهورية، وتصدر جدول البطولة برصيد 38 نقطة.

وحرص كل من حسين السيد عضو المجلس، وجمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وبدر حامد مدير القطاع، وعادل المأمور المشرف العام على حراس المرمي، على التواجد برفقة رئيس الزمالك في استقبال أبطال الجمهورية.

وقدم رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد التتويج ببطولة الجمهورية عن جدارة واستحقاق، وعدهم بصرف مكافأة إجادة لهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والتتويج بمزيد بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

وطلب حسين لبيب من القائمين على القطاع تجهيز مذكرة لصرف مكافآت الفوز ببطولة الجمهورية وفقًا للائحة، والتى تنص على صرف "شهرين للجهاز الفنى" على أن تحدد اللجنة مكافات اللاعبين.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويعاونه كل من عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا مساعدا ، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا إداريا، ومدرب حراس أيمن الطويل، و خالد عبد الرسول أخصائي العلاج الطبيعي.

ويقود قطاع الناشئين بالنادي كل من طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع .