شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني والشناوي يعاينان ملعب مباراة نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، على معاينة ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف غدًا مباراة الأهلي أمام نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السادسة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب نادي السد، بحضور جماهيري يقدر بـ30% من سعة الملعب.

وحضر موسيماني والشناوي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنادي السد للحديث عن مباراة نهضة بركان، وأكد الثنائي أن الفريق جاهز للفوز بالبطولة رغم صعوبة اللقاء، خاصة أنه أمام فريق منظم ويضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك لخوض المران الأخير في قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ويحضر الإعلام ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي.

ويؤدي الأهلي مرانه في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت قطر، فيما يخوض نهضة بركان مرانه في الثامنة والربع على نفس الملعب.