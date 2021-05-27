شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائي البطولة العربية للكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، في الفوز علي نظيره منتخب الإمارات بأربع أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافي ،في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات التي تستضيفها مصر حتى 30 مايو الجاري، ليتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية وينتظر الفائز من منتخب المغرب أول المجموعة الثانية ، ومنتخب البحرين ثاني المجموعة الثانية.

ونجح المنتخب الاماراتي في مباغتة المنتخب الوطني واحراز الهدف الأول في بداية المباراة ، ولكن في اخر عشر دقائق تمكن الفراعنة في العودة واحراز هدف التعادل وقبل نهاية الشوط الأول احرز المنتخب الهدف الثاني ، وفي الشوط الثاني عزز المنتخب الوطني تقدمه بالهدف الثالث، وتمكن المنتخب الاماراتي في العودة في الدقائق الأخيرة للمباراة باحراز هدفين لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 3-3 ، وفي الشوط الإضافي تمكن المنتخب الوطني في انهاء المباراة لصالحه بعد احراز الهدف الرابع .

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي بعد تصدر مجموعته الأولي برصيد 7 نقاط، ثم منتخب البحرين ثانياً برصيد6 نقاط من فوزين، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

وفاز منتخب مصر للصالات، بقيادة مديره الفنى هشام صالح، على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة الصالات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وسجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكل من: محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد ، وفى المباراة الثانية تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدفين لكل فريق، حيث سجل للكويت الثنائي عبد اللطيف العباسي وعبد الرحمن المسبحي، بينما جاء هدفا مصر عن طريق عبد الرحمن معوض ومصطفى خلف ، وفى المباراة الثالثة فاز منتخب مصر على البحرين 1 / 0 بهدف أحرزه محمد مارادونا.