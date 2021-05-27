شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: ندرك أهمية مباراة نهضة بركان وهدفنا تحقيق اللقب الغائب منذ 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شدد محمد الشناوي قائد الأهلي على صعوبة مباراة السوبر الإفريقي التي يخوضها فريقه ضد نهضة بركان المغربي غداً ، الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة ، مشيرا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل العودة إلى مصر بكأس السوبر
قال خلال المؤتمر الصحفي المباراة: "سعداء بالعودة إلى الدوحة التي حققنا فيها إنجازا رائعا بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية، بعدما لعبنا مباريات جيدة في كأس العالم للأندية، وأعتقد أن هذه المباراة ستكون صعبة جدا فهي مباراة بطولة ولها حسابات خاصة".
شدد على أن فريقه يتعامل مع كل المباريات بتركيز شديد، وكل اللاعبن لديهم رغبة تحقيق هذا اللقب، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق ونحقق اللقب، موضحا أن فريقه يدرك أهمية المباراة، ونعلم أن فريق نهضة بركان يلعب بروح عالية جدا، لكن البطولة غائبة منذ 7 سنوات عن الأهلي ونامل أن نعود باللقب من قطر".
تمنى الشناوي أن يتمكن بمشاعدة زملائه في إسعاد جماهيرنا باللقب باستعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2014، مشيرا إلى أن مثله الأعلى عالميا هو مانويل نوير قائد بايرن ميونيه، بينما مثله الأعلى محليا هو الأسطورة عصام الحضري.