شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: ندرك أهمية مباراة نهضة بركان وهدفنا تحقيق اللقب الغائب منذ 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد محمد الشناوي قائد الأهلي على صعوبة مباراة السوبر الإفريقي التي يخوضها فريقه ضد نهضة بركان المغربي غداً ، الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة ، مشيرا إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل العودة إلى مصر بكأس السوبر

قال خلال المؤتمر الصحفي المباراة: "سعداء بالعودة إلى الدوحة التي حققنا فيها إنجازا رائعا بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية، بعدما لعبنا مباريات جيدة في كأس العالم للأندية، وأعتقد أن هذه المباراة ستكون صعبة جدا فهي مباراة بطولة ولها حسابات خاصة".

شدد على أن فريقه يتعامل مع كل المباريات بتركيز شديد، وكل اللاعبن لديهم رغبة تحقيق هذا اللقب، وإن شاء الله يحالفنا التوفيق ونحقق اللقب، موضحا أن فريقه يدرك أهمية المباراة، ونعلم أن فريق نهضة بركان يلعب بروح عالية جدا، لكن البطولة غائبة منذ 7 سنوات عن الأهلي ونامل أن نعود باللقب من قطر".

تمنى الشناوي أن يتمكن بمشاعدة زملائه في إسعاد جماهيرنا باللقب باستعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ عام 2014، مشيرا إلى أن مثله الأعلى عالميا هو مانويل نوير قائد بايرن ميونيه، بينما مثله الأعلى محليا هو الأسطورة عصام الحضري.