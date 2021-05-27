شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعادل مع الإمارات 3-3 في نصف نهائي الصالات واللجوء إلي الوقت الإضافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، مع نظيره منتخب الإمارات بثلاث أهداف لكل منهما في الدور قبل النهائي للبطولة العربية للصالات التي تستضيفها مصر حتى 30 مايو الجاري، ليلجأ المنتخبين إلي الوقت الإضافي لحسم المتأهل إلى الدور النهائي .

ونجح المنتخب الاماراتي في مباغتة المنتخب الوطني واحراز الهدف الأول في بداية المباراة ، ولكن في اخر عشر دقائق تمكن الفراعنة في العودة واحراز هدف التعادل وقبل نهاية الشوط الأول احرز المنتخب الهدف الثاني ، وفي الشوط الثاني عزز المنتخب الوطني تقدمه بالهدف الثالث، وتمكن المنتخب الاماراتي في العودة في الدقائق الأخيرة للمباراة باحراز هدفين لينتهي الشوط الثاني بالتعادل 3-3 .

تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى الدور قبل النهائي بعد تصدر مجموعته الأولي برصيد 7 نقاط، ثم منتخب البحرين ثانياً برصيد6 نقاط من فوزين، ثم منتخب الكويت (نقطة واحدة)، يليهم المنتخب الموريتاني بدون رصيد.

وفاز منتخب مصر للصالات، بقيادة مديره الفنى هشام صالح، على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-1 فى أولى مباريات البطولة العربية لكرة الصالات، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري بصالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، وسجل أهداف المنتخب الوطني أحمد عبد القادر "موزة" هدفين، وخالد يسري هدفين، وهدف لكل من: محمد طلعت، وبودي، ومحمد سعيد، وعبد الرحمن الأشول، بينما سجل مكيبا محمد، هدف موريتانيا الوحيد ، وفى المباراة الثانية تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدفين لكل فريق، حيث سجل للكويت الثنائي عبد اللطيف العباسي وعبد الرحمن المسبحي، بينما جاء هدفا مصر عن طريق عبد الرحمن معوض ومصطفى خلف ، وفى المباراة الثالثة فاز منتخب مصر على البحرين 1 / 0 بهدف أحرزه محمد مارادونا.