شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفراعنة يكشف كواليس أول تأهل لمصر لـ"الاولمبياد" في جمباز الترامبولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو العلا مدرب المنتخب المصري لجمباز الترامبولين أن مصر تتأهل لأول مرة في التاريخ للاولمبياد في جمباز الترامبولين، وذلك بعد تحقيق لاعبا منتخب مصر ملك حمزة وسيف اسر انجازا تاريخيا بفوزهما بالمركز الاولى ضمن تصفيات افريقيا وحجز تذكرتين في منافسات اولمبياد طوكيو 2020.

وأكد أبو العلا أن هذا الانجاز جاء بمساعدة أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب مصر لجمباز الترامبولين، علاوة على جاسر اديسا رئيس اللجنة الفنية وبدعم من الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

وأوضح أبو العلا أن تأهل الثنائي ملك حمزة وسيف اسر جاء بعد منافسة قوية في البطولة الافريقية حيث شاركت 7 دول في التصفيات الافريقية وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب افريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا بالاضافة الى مصر البلد المضيف مع اعتذار منختب انجولا عن المشاركة في البطولة.