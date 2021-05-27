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الامارات | أمير سعودي يقرر تسديد ديون نادي النصر ويتكفل بصفقتين

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية اليوم أن الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، سيعلن قريبا عن تكفله بتسديد جميع الالتزامات المالية على النادي إضافة الى التكفل بصفقتين. وبحسب صحيفة "اليوم" الصادرة اليوم، فإن الأمير خالد بن فهد، سيعلن ذلك خلال أول اجتماع لأعضاء شرف النادي.

وبجانب سداد ديون النصر فمن المقرر أيضا أن يمول بن فهد صفقتين أجنبيتين للفريق بعد أن تكفل في وقت سابق بتمويل صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، وفقا لما قاله مسلي آل معمر رئيس النادي. تجدر الإشارة بأن ديون نادي النصر تبلغ حوالي 300 مليون ريال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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