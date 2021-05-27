الامارات | بالفيديو: حريق في استاد نادي ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حريق في استاد نادي ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحريق اندلع في معقل فريق ريال مدريد الإسباني "سانتياغو بيرنابيو"، أمس الأربعاء، خلال أعمال التطوير التي يخضع لها الاستاد منذ 2019.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" شهد إطلاق أجراس الإنذار، بعد أن اشتعلت النيران فيه خلال أعمال إعادة تجديد الملعب، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تصاعد الدخان من أحد الأعمدة، موضحة أنه تمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

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