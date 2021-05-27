شكرا لقرائتكم خبر عن فارس حاتم مهاجم طلائع الجيش يتوج بلقب هداف دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فارس حاتم، لاعب فريق شباب طلائع الجيش ومنتخب مصر مواليد ٢٠٠٣، بلقب هداف دوري الشباب مواليد ٢٠٠٣ برصيد ١٨ هدفًا. بعد انتهاء الموسم، أمس، بفوز الزمالك علي إنبي بثلاثية نظيفة.

وأثني عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، على المستوى الذي ظهر به «حاتم» هذا الموسم مع فريق الشباب، ووعد باستمرار تصعيده إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة للاستفادة من إمكانياته الهجومية مع الفريق الأول.

واعتمد اتحاد الكرة رسميًا فوز «حاتم» بلقب هداف دوري الشباب، بعد انتهاء البطولة أمس.

من جانبه، أبدى «حاتم»، مهاجم فريق الشباب بطلائع الجيش، سعادته بالفوز باللقب، ووعد ببذل المزيد من الجهد والعرق خلال الفترة المقبلة لإثبات وجوده وحجز مكان أساسي مع الفريق الأول.

ووجّه «حاتم» الشكر إلى إدارة طلائع الجيش والجهاز الفني لفريق مواليد ٢٠٠٣ وزملائه بالفريق علي مساعدته لحسم لقب هداف الدوري.