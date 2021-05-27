شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري الممتاز، والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأخطرت إدارة المسابقات نادي بيراميدز بتعديل موعد المباراة لتكون في التاسعة مساء بدلًا من الساعة السابعة على استاد الدفاع الجوي.

وأرسل مسؤولو الإسماعيلى احتجاجًا إلى اتحاد الكرة في أعقاب قراره الأخير بتأجيل مواجهة بيراميدز مع المقاولون، والتي كان مقررًا لها اليوم الخميس، دون تأجيل قمة الإسماعيلي مع الزمالك في كأس مصر، التى ستنطلق في يوم اللقاء الأول نفسه.

وفنّد مسؤولو النادى في الاحتجاج أن تأجيل مباراة بيراميدز دون النظر إلى موقف الإسماعيلى يؤكد غياب مبدأ التكافؤ والعدل والوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، وهو ما يضر بالمسابقة.

وثانى أسباب الاحتجاج يتمثل في تغيير ترتيب المباريات، فضلًا عن حصول المنافس «بيراميدز» على فترة راحة أطول.

وأتَمَّ مسؤولو الدراويش في ختام الاحتجاج بأن الفريق في حالة ضغط كبير، ويخوض مباراة كل ثلاثة أيام على عكس المنافسين.