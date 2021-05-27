شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه: أثق في تأهل لاعبين جدد للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه عن ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبي منتخبنا الوطني حول إمكانية تأهل بعضهم لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف الجاري في طوكيو.

أكد أن منتخبنا الوطني سيشارك في آخر مراحل التصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد من خلال بطولة باريس الدولية بفرنسا.

أضاف أن الجهاز الفني استقر على ستة لاعبين هم أحمد أشرف شوقي (كاتا رجال)، عبدالله ممدوح (- 75كجم)، محمد احمد رمضان (-84 كجم)، سارة عاصم (كاتا سيدات)، ياسمين حمدي (55 كجم)، فريال أشرف (-68 كجم).

أوضح أنه على ثقة في إمكانية تأهل مجموعة أخرى من اللاعبين للأولمبياد بعدما حسم الثنائي جيانا فاروق وعلي الصاوي بطاقتي التأهل لدورة الألعاب في وقت سابق.

يذكر أن بطولة باريس الدولية ستقام خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل.