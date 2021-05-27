شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ لاعبة الجمباز زينة إبراهيم لتأهلها لأوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تقديم التهنئة للاعبة الجمباز زينة ابراهيم لتأهلها لاوليمبياد طوكيو، وذلك خلال التصفيات الإفريقية للجمباز الفني والترامبولين المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تستمر منافساتها حتى 27 مايو الحالي.

أكد وزير الرياضة خلال تهنئته على تقديم كافة أوجه الدعم للاعبين واللاعبات في مختلف اللعبات في ظل القيادة السياسية التي تولي اهتماما كبيراً بالرياضة والرياضيين.

وذكر وزير الرياضة أن البطولات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حالياً تعد بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة بالقارة السمراء.