شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: إقامة بطولة العالم للجمباز في أفريقيا لأول مرة إنجاز لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح وزير الرياضة أن مصر بفضل البنية الإنشائية والدعم المتواصل من القيادة السياسية، أصبحت جاهزة بشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية، ذلك خلال حضوره لحفل عشاء مع المكتب التنفيذي الدولي والأفريقي للجمباز.

حضر الحفل، على زعتر رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، والدكتورة نهي عبدالوهاب عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، رؤساء اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للجمباز، رؤساء الاتحادات الأفريقية للجمباز، يوسف الطباع عضو المكتب التنفيذي الدولي، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجمباز والبطولة الأفريقية للجمباز، وحكام البطولة، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد التقي أمس وفد الاتحاد الدولي للجمباز، للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقرر لها مطلع يونيو المقبل، بصالات استاد القاهرة، بمشاركة ٢٥ دولة باجمالي عدد ٣٠٠ لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري.

ولفت وزير الرياضة أن بطولة كأس العالم للجمباز والتي تقام لأول مرة في القارة الإفريقية، ستعكس من جديد الصورة الجيدة التي انعكست لدي مختلف الاتحادات الرياضية الدولية في تنظيم البطولات الكبرى في أصعب الظروف التي مر بها العالم في ظل انتشار وباء كورونا.

من جانبهم، أعرب ممثلو الاتحاد الدولي للجمباز عن بالغ سعادتهم بإسناد تنظيم البطولة القادمة لمصر، معربين عن ثقتهم الكاملة في تنظيم مصر للبطولة.

وفي الختام، قدم رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز على زعتر هدية تذكارية لوزير الشباب والرياضة.