شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصطحب وفد «الأنوكا» في جولة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد اتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية «الأنوكا» عقب الانتهاء من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، في جولة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومصطفى راف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، ومسئولي إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمين على أعمال التنفيذ.

قبيل بدء الجولة، استعرض مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فليما تسجيليا عن مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وتتكون المدينة من؛ منطقة الفنادق والشاليهات والمنطقة التجارية، مستشفي الطب الرياضي، الملاعب المفتوحة، ملعب التنس الرئيسي والفرعي، مجمع حمامات السباحة، نادي الفروسية، ملاعب الإسكواش، المسرح الروماني، صالة تتسع 15000 ألف متفرج، صالة تتسع 8000 ألف متفرج، ملاعب للتدريب، استاد بسعة 90000 ألف متفرج، ميادين الرماية اليدوية، ميادين رماية القوس والسهم، المنطقة الإدارية، المراسم، متحف الرياضة، ميادين رماية الخرطوش، ميادين الرماية الإلكترونية، وقاعات متعددة الأغراض.

صرح وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتهم بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والإفريقية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الإفريقية «الأنوكا»، وبحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة أفريقية، مضيفاً أن مصر ستظل دائما وأبدا تحتضن أشقائها الأفارقة في مختلف المجالات وخاصة الرياضية.

وخلال جولة الوفد بمدينة مصر الدولية، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوفد الأفريقي، إلى أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة، وتتضمن المدينة ستادًا دوليًا بسعة 90 ألف متفرج، وصالتين مغطاتين بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج على التوالي، ومجمعات أولمبية للسباحة وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والإسكواش وغيرها من الرياضات.

وأشاد الوزير بحجم الإنجازات المحققة والمعدل التنفيذي المتعلق بالانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدينة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع القائمين بمشروع مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأبدي وفد «الأنوكا» سعادتهم البالغة يتواجدهم في مصر، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانتماء مصر القارة الأفريقية، وكان وفد اتحاد اللجان الإفريقية الأوليمبية قد قاموا اليوم بزيارة للأهرامات في جولة سياحية للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.

كما أعرب الوفد عن سعادته بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي ستصبح أحدى القلاع الرياضية بالقارة الأفريقية وواحدة من الصروح الرياضية العملاقة بمصر التي تم إنشاؤها وفق المعايير الدولية، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الرياضية في القارة الأفريقية، واعتبارها إحدى أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية في فخامة عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.