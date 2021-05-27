شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يعود لتدريب يوفنتوس بعد عامين على رحيله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

قالت وسائل إعلام إيطالية الخميس إن نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم استغنى عن خدمات مدربه أندريا بيرلو، وإنه عين مدربه السابق ماسيميليانو أليجري بديلاً له.

وذكرت شبكة سكاي إيطاليا التلفزيونية، أن أليجري سيتولى تدريب النادي المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية، بعد عامين من رحيله عقب توصله لاتفاق مع إدارة النادي.

وجاءت هذه التقارير بعد أن أنهى إنتر ميلان بطل إيطاليا عقد مدربه أنطونيو كونتي، فيما قالت تقارير إسبانية إن زين الدين زيدان سيترك تدريب ريال مدريد أيضاً.