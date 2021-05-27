رافايل نادال: "لا أحد لا يقهر"

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باريس : أكد الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثاً عالمياً في كرة المضرب، أنّ "لا أحد لا يقهر" وذلك خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس المفتوحة، حيث يعتبر "رافا" أوفر المرشحين حظاً للظفر بها للمرة الرابعة عشرة، ورفع ألقابه القياسية في بطولات الغراند سلام إلى 21.

وقال نادال "هذا العام، خسرت في مونتي كارلو ومدريد. أتمنى ألا أخسر هنا في رولان غاروس. ما العمل للتغلب عليّ؟ لن أعطي نصائح لخصومي. عليّ القلق بشأن ما يجب أن أفعله حتى لا أخسر، وهم عليهم فعل الشيء نفسه".

وضع الإسباني لنفسه أهدافاً "على أعلى مستوى" في رولان غاروس، لكن كالعادة يخطط فقط لتحقيقها "بالعمل اليومي من أجل التحسين المستمر".

ويحتفل الإسباني بعيد ميلاده الخامس والثلاثين في الثالث من حزيران/يونيو، ويقدم نفسه على أنه المرشح الأوفر حظاً للظفر برولان غاروس رغم المشاكل الجسدية التي يعاني منها والتي تسببت في انسحابه من البطولة في العام 2016.

وقال لفرانس برس في مقابلة بعيد وصوله إلى العاصمة الفرنسية "الأوفر حظاً أم لا، ليس هذا هو السؤال: هدفي هو أن أكون اللاعب الأفضل".

ومنذ مشاركته الأولى في العام 2005، فاز نادال بمئة مباراة في رولان غاروس وخسر مباراتين فقط، ضد السويدي روبن سودرلينغ في دور ثمن نهائي 2009، وضد المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي العام 2015. وأعلن انسحابه قبل الدور الثالث في بطولة 2016 بسبب متاعبه الجسدية.

في العام الماضي، لقّن نادال ديوكوفيتش درساً في المباراة النهائية بانتصاره عليه بثلاث مجموعات نظيفة (6 صفر، 6 2، و7 5) للفوز بنسخة الخريف التي لم تكن فيها الظروف الماطرة والباردة مواتية له.