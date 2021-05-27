شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الليلة.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الزمالك مع الإسماعيلى فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وخطف نادى الزمالك ثلاث نقاط غالية فى ظهوره الأخير بالفوز على المصرى 3/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري.

فى المقابل، عاد الإسماعيلى إلى الانتصارات من جديد بعد فوزه على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الـ24 للدورى.

وتعد مباراة اليوم المواجهة رقم 19 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث تواجه الزمالك مع الإسماعيلى 18 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 14 مباراة بينما حقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

واصطحب الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال 25 لاعبا ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الزمالك الخميس فى إطار دور الــ16 بكأس مصر.

حارس مرمى.. محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى

خط الدفاع.. رضوان شريفى، محمد هاشم، باهر المحمدى، مروان الصحراوى،محمد عمار، أحمد كاستيلو،عبد الله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط.. محمد عادل، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد حسن، نادر رمضان، عماد حمدى، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، أحمد مصطفى، أرى بابل.

خط الهجوم..شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.