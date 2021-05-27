شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يودع بطولة رولان جروس بعد الخسارة في التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمد صفوت منافسات تصفيات بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الكبرى للتنس يوم الخميس، بعد الخسارة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين دون رد ضمن مباريات الدور الثاني من التصفيات.

وكان محمد صفوت قد فاز على التركي كيم إيليكل في الدور التمهيدي الأول لتصفيات البطولة بنتيجة 2-0.