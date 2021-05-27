شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يودع بطولة رولان جروس بعد الخسارة في التصفيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودع محمد صفوت منافسات تصفيات بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الكبرى للتنس يوم الخميس، بعد الخسارة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين دون رد ضمن مباريات الدور الثاني من التصفيات.
وكان محمد صفوت قد فاز على التركي كيم إيليكل في الدور التمهيدي الأول لتصفيات البطولة بنتيجة 2-0.
وكانت ميار شريف بطلة مصر في التنس، قد ودعت أمس التصفيات المؤهلة لبطولة رولان جاروس بعد الخسارة من اللاعبة الرومانية جاكلين كريستين بمجموعتين لواحدة في مباراة ماراثونية في الدور الثانى من مرحلة التصفيات المؤهلة لأول أدوار البطولة الأعرق، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى.
ونجحت ميار شريف، بطلة التنس، فى الفوز على البولندية ماچا شوالينيسكا 2-1 (4-6، 7-5، 6-2) بعد مباراة ماراثونية استمرت حوالى 3 ساعات متواصلة بالدور التمهيدي الأول، لتتأهل إلى الدور الثانى من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس قبل الخسارة من اللاعبة الرومانية.