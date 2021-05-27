شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 27 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،سر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح ، منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا .

سر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح

أعلن مسئولو نادي الزمالك، توثيق عقود 4 لاعبين خلال الساعات القليلة القادمة، بعد توقيعهم عقود جديدة، ولكن لم يتم توثيقها حتى الآن وهو ما سيحدث في الساعات المقبلة

لجنة الحكام تقدم مذكرة رسمية ضد خالد جلال بسبب تصريحاته بعد مباراة سموحة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تقديم مذكرة ضد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بعد هجومه على التحكيم عقب تعادل فريقه مع سموحة بالدوري.

الزمالك يطالب فرجانى ساسى بجدولة المستحقات القديمة للتجديد طلب مسئولو نادى الزمالك، من التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، جدولة مستحقاته المالية القديمة، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائى، بسبب عدم وجود سيولة مادية كافية لصرف كل مستحقاته القديمة دفعة واحدة. الإسماعيلى يحتج على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة بيراميدز أرسل مسئولو الإسماعيلى احتجاجا لاتحاد الكرة أعقاب قرار الأخير بتأجيل مواجهة بيراميدز مع المقاولون والتى كان المقرر له غدا، دون تأجيل قمة الإسماعيلى مع الزمالك فى كأس مصر والتى ستنطلق فى نفس يوم اللقاء الأول. الطائرة يحدد 35 فردا فقط لكل نادى لحضور قمة الدورى كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، تحديد 35 فردا فقط من كل نادى من فريقا الأهلى و الزمالك لحضور لقاء قمة نهائى الدورى الأربعاء المقبل.

الزمالك يصرف مستحقات لاعبى كرة القدم عقب مباراة الجونة

قرر مسئولو نادى الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبى الفريق الكروى، عقب مباراة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الدورى المصرى الممتاز.