شكرا لقرائتكم خبر عن ملك حمزة وسيف آسر لاعبا الجمباز يتأهلان لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي ملك حمزة وسيف آسر لاعبا منتخب مصر للجمباز، إلى أولمبياد طوكيو 2020 لتحصد مصر مقعد الآنسات والرجال بعد حصولهما على المركز الأول فى التصفيات الافريقية المؤهلة للأولمبياد.

وشهد اليوم الخميس منافسة قوية فى البطولة الأفريقيه للجمباز الترامبولين المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 والتي تختتم فعالياتها اليوم بعدما اقيمت بالصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي .

وشاركت 7 دول فى التصفيات الأفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، واعتذر منتخب انجولا عن المشاركة فى البطولة

جدير بالذكر أن البطولات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.