شكرا لقرائتكم خبر عن ملك حمزة وسيف آسر لاعبا الجمباز يتأهلان لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي ملك حمزة وسيف آسر لاعبا منتخب مصر للجمباز، إلى أولمبياد طوكيو 2020 لتحصد مصر مقعد الآنسات والرجال بعد حصولهما على المركز الأول فى التصفيات الافريقية المؤهلة للأولمبياد.
وشهد اليوم الخميس منافسة قوية فى البطولة الأفريقيه للجمباز الترامبولين المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 والتي تختتم فعالياتها اليوم بعدما اقيمت بالصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي .
وشاركت 7 دول فى التصفيات الأفريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، واعتذر منتخب انجولا عن المشاركة فى البطولة
جدير بالذكر أن البطولات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء.