شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يوافق على اعتذار أمير عزمي مجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي قبول اعتذار أمير عزمي عن استكمال مهمته مع الفريق نظراً لظروف خاصة به متمنين له دوام التوفيق ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلي أمير عزمي مجاهد مدرب عام فريق البنك الأهلي علي المرحلة التي تولي فيها المسؤولية.

وأعلن أمير عزمى مجاهد مدرب عام فريق الكرة بنادي البنك الأهلي الاعتذار عن الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني لفريق البنك الأهلي .

وأكد أمير عزمى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اخطر مسئولو نادي البنك الأهلي بقراره بالرحيل عن منصبه دون إبداء أسباب بقراره رافضا اي محاولات للتراجع عن الرحيل .

ويتولى أمير عزمي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال والذي سبق العمل له في أكثر من تجربة سواء مع الزمالك أو النجوم وحاليا في البنك الأهلي.