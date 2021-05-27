شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى مع سموحة فى 6 شهور يتفوق علي أفضل مواسمه مع الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ‏مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة، فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري هذا الموسم إلى "8" أهداف بجانب صناعته لـ "5" أهداف ليكون قد ساهم في "13" هدفا مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الميركاتو الشتوي الماضي.

وإستطاع مصطفي فتحى بذلك التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015-2016 والتى سجل خلالها "5" أهداف، وأصبح هذا الموسم الأكثر الذي يُساهم فيه بالأهداف.

ساهم تألق فتحى فى أن يمنح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الضوء الأخضر لعودته لصفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت مع الفريق السكندري.