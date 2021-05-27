مشاهدة مباراة تشرين وشباب الأمعري في بث مباشر بـ كأس الاتحاد الاسيوي «الجولة الثالثة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية بث مباشر لمشاهدة مباراة تشرين السوري وشباب الأمعري الفلسطيني فى كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويلتقي تشرين الساحلي بنظيره الفلسطيني شباب الأمعري على ملعب عمان الدولي في الأردن، فى مباراة شكلية بالنسبة للفريقين، بعد خروجهما بشكل رسمي من المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الموالي بعد فشلهما في تحقيق أي فوز خلال أول جولتين.

ويحتل نادي تشرين -بطل الدوري السوري– المركز الثالث في المجموعة C برصيد نقطة واحدة، جمعها من التعادل 3/3 أمام نادي الكويت الكويتي خلال الجولة الأولى، بينما خسر في الجولة الثانية 1/0 أمام الفيصلي الأردني ليودع البطولة.

على الناحية الآخري يقبع نادي شباب الأمعري الفلسطيني في المركز الرابع والاخير دون أي نقاط بعد الهزيمة 0/2 أمام الفيصلي في الجولة الأولى، و الهزيمة 1/4 أمام الكويت الكويتي في الجولة الثانية.

بث مباشر تشرين وشباب الأمعري

تنطلق مباراة تشرين وشباب الامعري مساء اليوم الخميس 27 مايو 2021، بداية من الساعة 20:05 بتوقيت السعودية، 19:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت جرينتش.

وتقام المباراة على ستاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان، حيث أقيمت جميع مباريات المجموعة الثالثة من مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2021، على هيئة دورة مجمعة.

ولم يتم نقل البث المباشر لمباريات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لهذا العام على أي قناة عربية فضائية، بعد فشل قنوات بي إن سبورتس القطرية في الحصول على الحقوق، لتترك هذه المهمة إلى المباريات الأرضية.

لكن الخليج 365 يعد عشاق الفريقين بنقل أحداث هذه المباراة في بث مباشر لحظة بلحظة من مكتب القاهرة، كما يمكن متابعة المباراة في بث مباشر على القناة التركية “Sport Smart” المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000.

تشرين (-) شباب الأمعري

كأس الاتحاد الاسيوي (دوري المجموعات – الجولة الثالثة)

ستاد عمان

تنطلق الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش