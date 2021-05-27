مشاهدة مباراة الفيصلي والكويت فى بث مباشر بـ كأس الاتحاد الاسيوي «الجولة الثالثة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية بث مباشر مشاهدة مباراة الفيصلي الأردني والكويت الكويتي في كأس الاتحاد الاسيوي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021.

يستقبل الفصيلي نظيره الكويت على ملعب “ستاد عمان الدولي”، وعينه على تحقيق ولو نقطة واحدة على أقل تقدير من أجل ضمان التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الاسيوي هذا الموسم.

من جانبه يسعى الكويت الكويتي إلى تحقيق الفوز دون غيره لانتزاع صدارة المجموعة وضمان التأهل المباشر دون انتظار احتلاله لأفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث بمنطقة غرب آسيا.

ويتصدر الفيصلي الأردني المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز 2/0 على شباب الامعري الفلسطيني في الجولة الأولى، و 0/1 على بطل الدوري السوري نادي تشرين في الجولة الثانية.

ويأتي نادي الكويت الكويتي في المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من التعادل 3/3 أمام تشرين في أولى الجولات، والفوز 1/4 على شباب الأمعري في الجولة الثانية.

وبالعودة إلى آخر 5 مواجهات بين الفريقين، يتفوق نادي الكويت الكويتي بعدد مرات الفوز برصيد 4 انتصارات، كان آخرها يوم 14 يناير 2020 ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، مقابل فوز وحيد لنادي الفيصلي الأردني يعود إلى البطولة العربية للأندية 2007 بهدف نظيف وقعه قصي أبو عالية.

بث مباشر الفيصلي والكويت

تنطلق صافرة بداية مباراة الفيصلي والكويت فى كأس الاتحاد الاسيوي فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت جرينتش.

ولم تُنقل مباريات كأس الاتحاد الاسيوي هذا الموسم – دور المجموعات – في بث مباشر على أي قناة عربية تمامًا مثلما حدث مع مجموعات دوري أبطال آسيا التي نقلت على منصة GSA live الرقمية، بعدما فشلت قنوات بي ان سبورتس القطرية في الحصول على الحقوق.

ويمكن متابعة المباراة في بث مباشر على القناة التركية “Sport Smart” المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000, بالاضافة إلى بث مباشر يلا شوت بالاشتراك مع الخليج 365 لحظة بلحظة.

الفيصلي (-) الكويت

كأس الاتحاد الاسيوي (دور المجموعات – الجولة الثالثة)

ستاد عمان الدولي

تنطلق الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش