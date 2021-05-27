الامارات | المنتخب يعود للتجمع غداً بدبي تحضيرا لتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعود للتجمع غداً بدبي تحضيرا لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للتجمع داخليا صباح الغد في دبي استعداداً لخوض مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً من 3 يونيو المقبل. وبعد راحة دامت 48 ساعة. يعود الأبيض إلى أداء تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض التصفيات وهم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

وكان الأبيض خاض الاثنين الماضي مباراة دولية ودية أمام نظيره المنتخب الأردني بإستاد راشد، حقق خلالها الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد حملت توقيع الهداف علي مبخوت ( هاتريك ) وخليل إبراهيم وكايو كانيدو ، وجاءت التجربة مفيدة جداً لمنتخبنا بغض النظر عن النتيجة الكبيرة، حيث اطمأن مارفيك على مستوى اللاعبين الذين ظهروا بمستوى فني عالٍ وطبقوا ما تم التدرب عليه خلال الحصص التدريبية الماضية من جميع النواحي.

حماد: برنامج الإعداد يسير بشكل جيد واللاعبون على قدر المسؤولية

أكد محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني أن برنامج إعداد الأبيض للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا يسير بشكل جيد وحسب الخطة التي وضعها الجهاز الفني, والتي انطلقت منذ فترة وشهدت عدداً من المعسكرات الداخلية وخوض 3 مباريات دولية ودية, الأولى أمام العراق وانتهت سلبياً بدون أهداف, والثانية أمام الهند وانتهت بسداسية نظيفة صالح الأبيض , وأخيراً فوز المنتخب على شقيقه الأردني بخماسية مقابل هدف .

وقال حماد إن الأبيض يسير في الطريق الصحيح ،إذ تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون بأدوارهم على أكمل وجه, كما أن كل فرد في المنتخب يدرك مسؤولياته تماما، ويؤدي اللاعبون تدريباتهم بكل جدية وحيوية ونشاط ,وهناك وهو الأمر الذي يجعلنا متفائلين بتقديم أداء قوي يؤهلنا إلى تحقيق النتائج المرجوة خلال التصفيات .

خليل إبراهيم: نثق في قدراتنا وتركيزنا منصب على مواجهة ماليزيا

أعرب لاعب منتخبنا الوطني خليل إبراهيم عن ثقته بكل زملائه اللاعبين في تقديم كل ما لديهم خلال المباريات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حضرت في المباريات الودية الماضية, خاصة بعد عودة المدرب مارفيك, الذي استطاع تغيير جوهر المنتخب للأفضل.

وقال خليل إبراهيم أننا مطالبون بتحقيق الفوز في جميع المباريات لضمان العبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات ، لذا يجب علينا خوض كل مباراة وكأنها نهائي, وتركيزنا منصب الآن على المباراة الأولى أمام منتخب ماليزيا الذي استطعنا التغلب عليه في مباراة الذهاب التي أقيمت في كوالالمبور بهدفين مقابل هدف.

وعن تميزه وتألقه بقميص المنتخب وصناعته وتسجيله للأهداف في المباريات الودية والرسمية, أكد خليل أن هذا الأمر يعود للتفاهم الكبير بينه وبين زملائه اللاعبين في المباريات, مشيرا إلى أنهم يطبقون ما يطلبه منهم المدرب بشكل تام، متمنياً أن يواصل صناعة وتسجيل الأهداف في مباريات التصفيات من أجل اسعاد الجماهير الإماراتية التي تنتظر الكثير من المنتخب.

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