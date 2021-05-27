شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تمنح منتخب النمسا إستثناء خاص من العزل بعد ودية ميدلسبره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحصل لاعبو المنتخب النمساوي على إجازة خاصة وبالتالي لن يضطروا للدخول في العزل الطبي الخاص بمكافحة جائحة كورونا عقب المواجهة الودية التي تجمعه بمضيفه الإنجليزي في ميدلسبره في 2 يونيو المقبل.

وذكر اتحاد الكرة النمساوي اليوم الخميس: «لاعبو المنتخب النمساوي سيحصلون على إذن خاص من الحكومة الفيدرالية ولن يطبق عليهم العزل الطبي».

اللوائح الخاصة من الممكن أن تطبق أيضا على اللاعبين الألمان في بريطانيا، حيث يجري المنتخب الألماني استعداداته ليورو 2020 في سيفيلد بالنمسا بدءا من غدا الجمعة حتى 6 من الشهر المقبل، وبحسب وزارة الصحة في النمسا فإن اتحاد الكرة الألماني بإمكانه التقدم بطلب إعفاء لاعبيه من الخضوع للعزل الطبي.

ويحتاج برند لينو حارس مرمى آرسنال وروبن كوخ مدافع ليدز يونايتد للحصول على إعفاء لدخول النمسا، وأعادت النمسا قرار حظر هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا؛ للحد من انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا، اعتبارا من 1 يونيو المقبل، ويعني ذلك ضرورة خضوع الأشخاص للعزل الطبي لدى دخولهم النمسا عقب قدومهم من بريطانيا.

ولن يسافر إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي وأنطونيو رودريجر وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر، ثلاثي تشيلسي، إلى سيفيلد إلا بعد نهاية المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل في بورتو.

وقال ليو فيندتنر رئيس اتحاد الكرة النمساوي: «رحلة الفريق لخوض مباراة دولية استعدادا ليورو 2020 تم تصنيفها كمصلحة قومية، وأضاف أن لاعبي المنتخب النمساوي سيبقون في فقاعة طبية داخل الفندق دون احتكاك مباشر مع أشخاص من خارج الفقاعة».