شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر عبر القناة التالية مباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم الخميس 27-5-2021 على أرض ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

يدخل الزمالك المواجهة ويفتقد أربعة عناصر وهم طارق حامد، ومحمد عبدالغنى للإيقاف، ومحمود علاء وحميد أحداد للإصابة، وأربك غياب الثنائى طارق حامد، ومحمد عبدالغنى، حسابات باتريس كارتيرون، خصوصاً أن طارق حامد من الركائز الأساسية فى وسط الملعب، فضلاً عن عدم وجود البديل الجاهز لمحمد عبدالغنى، فى ظل إصابة محمود علاء وغيابه عن المواجهة أيضاً.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخيرة، حرص باتريس كارتيرون، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية والدفاعية لتنفيذها خلال اللقاء، وأبرزها التسديد من الكرات الثابتة والمتحركة باعتبار التسديد أحد الحلول السحرية للوصول لمرمى المنافس، الذى يعتقد كارتيرون أنه سيعتمد على التكتلات الدفاعية مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعات لاعبيه ووجود أكثر من لاعب يجيد نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم وفى مقدمتهم أحمد مدبولى.

وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد عواد، محمد عبدالشافى، محمد عبدالسلام، محمود حمدى الونش، حازم إمام، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أوباما، اشرف بن شرقى، سيف الدين الجزيرى.

وعلى الجانب الآخر، وعد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، منح لاعبى الفريق مكافأة خاصة فى حالة الصعود لدور الثمانية وتخطى عقبة الزمالك، ومحاولة إسعاد جماهير الإسماعيلى بتحقيق الفوز ببطولة هذا الموسم والمشاركة فى إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل. وينتظر أن يخوض الإسماعيلى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من محمد فوزى، حسين السيد، محمد هاشم، محمد عمار، محمد عادل، عماد حمدى، محمد حسن، أرى بابل، أحمد مدبولى، بنسون شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.

تنقل مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت.