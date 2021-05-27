شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرح محمد لاعبة طائرة الزهور: هوايتى التمثيل وشاكيرا مطربتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "فرح محمد" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزهور والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

التمثيل

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

نجرسكو

من نجمك المفضل ؟

عمر الشريف

من مطربك المفضل ؟

روبى وشاكيرا

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى إيه ؟

مذيعة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا بتجاهل المعاكسات

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

نيللى أو منى زكى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

الأفضل يكون رياضى