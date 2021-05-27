شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش: إدراج الاسكواش بالأولمبياد الملف الأهم.. والنصف الحلو: ابننا الأكبر يستكمل مشوارنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم درويش مدير قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وبطل العالم السابق، عن أهم الملفات التي يعمل عليها الاتحاد في الفترة الأخيرة، وقال درويش في تصريحات لليوم السابع: مهمة نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش كبيرة وصعبة ونعمل حاليا على تطوير لعبة الاسكواش، وأهم ملف نعمل عليه حاليا هو إدخال لعبة الاسكواش إلى دورة الألعاب الأوليمبية وهذا هو حلم أي شخص عاشق للعبة ومهتم بها، وهذه مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة ونعمل عليها بشكل كبير.

أضاف كريم درويش : مصر قادرة على استضافة الأولمبياد في وقت قريب ولا يوجد مستحيل، وتابع : "مصر لما بتحط حاجة في دماغها بتعمل أي حاجة"، وحاليا لدينا منشآت رياضية على مستوى عالمي وهناك منشآت ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مدينة السادس من أكتوبر، وإذا قررت مصر خوض هذه المعركة فأنا متأكد من النجاح".

فيما كشفت إنجي خير الله بطلة الاسكواش المعتزلة عن كواليس الحياة اليومية في منزلهم الذي يهتم دائما بالاسكواش، وقالت إنجي في تصريحات خاصة : كريم درويش يحمل معه مسئولية الاسكواش أينما ذهب حتى في المنزل، أتابع معه كل شئ أول بأول كأني معه في الاتحاد أو النادي، وابننا الأكبر يلعب اسكواش أيضا فدائما حديثنا داخل وخارج البيت عن الاسكواش.

أضافت: كريم من الشخصيات التي تبذل أقصى طاقتها في أي مهمة تسند إليه، وأتوقع له النجاح في كل مهمة يتولاها، حاليا مصر تتصدر التصنيفات العالمية في الاسكواش سواء رجال أو سيدات، ومستوى السيدات حاليا فرق بشكل كبير عن جيلنا حدثت طفرة كبيرة في المستوى وأتمنى استمرارها.