شكرا لقرائتكم خبر عن خليلوزيتش عن عدم ضم بانون لمنتخب المغرب: يتطلب قوة بدنية في التدخلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب على سؤال عدم استدعاء بدر بانون مدافع الأهلي لقائمة أسود الأطلسي التي تستعد لخوض وديتي غانا وبوركينا فاسو، مؤكدا أن المنافسة قوية على مركزه.

وحسب موقع البطولة المغربي أكد مدرب المنتخب المغربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بملعب مركب محمد السادس، قائلا: "بدر بانون مدافع جيد، ويتميز بتقنيات فنية مهمة، لكنه يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة، كلنا نعلم أن الكرة الأفريقية تتطلب قوة بدنية في التدخلات، وهذا ما يحتاج بانون تطويره مستقبلا".

وشدد خليلوزيتش على أن عدم استدعاء بانون، لا يعني أنه خارج حساباتي، فأنا أتابعه بشكل مستمر، وأتوصل دائما بإحصائياته ومستجداته كغيره من اللاعبين الآخرين".

واستطرد: "الأسماء التي استدعيتها في مركز الدفاع، تستحق تواجدها كذلك، في ظل احتكاكها بأندية ولاعبين بمستويات عالمية، ووتيرة لعب مرتفعة بتنافسية أعلى".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة غانا وديا يوم الثلاثاء 8 يونيو القادم وبوركينا فاسو يوم السبت 12 من الشهر على أرضية ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط.