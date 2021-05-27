شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك من السويس لمطار القاهرة عقب مواجهة الإسماعيلي اليوم .. أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك من السويس اليوم عقب مواجهة الاسماعيلي في دور الـ 16 لكأس مصر، ويتوجه الفريق إلي مطار القاهرة مباشرة للسفر إلي الجونة استعدادا لمواجهة فريق الجونة المقرر لها الاثنين المقبل في الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري.

وكان الزمالك قد خاض مباراة المصري في الإسكندرية والتي انتهت 3-2 للزمالك، وتوجه إلي العين السخنة للدخول في معسكر استعدادا لمباراة اليوم أمام الإسماعيلي.

ويستكمل الزمالك معسكره الحالي بداية من الغد في الجونة علي أن يعود الفريق إلي القاهرة صباح الثلاثاء المقبل.

الزمالك يدخل مباراة الإسماعيلي الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.