شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الزمالك لمواجهة الدراويش فى كأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى المدير الفنى الفرنسى للزمالك باتريس كارتيرون إلى ترتيب أوضاع الفريق لتعويض الغيابات قبل مواجهة الإسماعيلى المرتقبة التى يحتاج لحسمها لأنها لا تقبل القسمة على اثنين والمحدد لها اليوم، الخميس فى دور السادس عشر من مسابقة كأس مصر.





المفاضلة بين 3 لاعبين لتعويض غياب طارق حامد

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي، لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق، الذي تعرض للطرد في مباراة المصري بالدوري والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووضع الفرنسي كل من محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر لإختيار أحدهم لمجاورة فرجاني ساسي في المباراة المقبلة، وإن كان الأقرب للمشاركة هو محمود عبد العزيز الذي يحظى بثقة الفرنسي كارتيرون، ويأتي في المرتبة الثانية في اختيارات كارتيرون لبديل طارق حامد هو اسلام جابر الذي يمتاز بقدرته علي المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب من بينهم الوسط المدافع، وهو ما يجعل كارتيرون يضعه في الإختيار الثاني لمنح مرونة تكتيكية داخل الملعب.





استدعاء 3 ناشئين بمعسكر السخنة

كما استدعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ثلاثي فريق الناشئين حمدي علاء وحسام عبد المجيد وحسام أشرف لمعسكر الفريق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.





محاولات لتجهيز علاء وتأهيل عبد السلام

كما طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك من الجهاز الطبي ضرورة تجهيز محمود علاء مدافع الفريق على أمل المشاركة فى مباراة الإسماعيلى.

ويسعى الجهاز الفني للفريق في تأهيل محمد عبد السلام نفسيا من خلال جلسات متواصلة من أسامة نبيه المدرب العام واحمد عبد المقصود المدرب المساعد، خاصة انها من المباريات القليلة التي يشارك فيها عبد السلام أساسيا، بخلاف ان المنافس هو الإسماعيلي، وهي مباراة صعبة لان الخسارة فيها تعني الخروج من البطولة.