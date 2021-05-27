شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفاضل بين ثنائية "الشحات وأجاى" أو "صلاح وطاهر" أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين ثنائية حسين الشحات وجونيور أجاى أو صلاح محسن وطاهر محمد طاهر للبدء بها فى مباراة نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية الأفريقية على لقب كأس السوبر الذى يجمعهما باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى فى السادسة مساء غداً الجمعة، لتحديد بطل القارة من خلال البطولتين الأكبر للأندية.

وبات فى حكم المؤكد أن يستعين موسيمانى بكل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى فيما سيظهر فى خط الدفاع محمد هانى وياسر ابراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف فيما سيظهر فى خط الوسط الثنائى عمرو السولية وأليو ديانج وفى خط الهجوم الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ، وبخلاف التسعة أسماء يتبقى لاعبان يفاضل موسيمانى بينهم إما الدفع بثنائية حسين الشحات وجونيور أجاى أو صلاح محسن وطاهر محمد طاهر فى الاطراف.

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار (ما يعادل 3 ملايين جنيه)، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

ويبحث الأهلي عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى في تاريخه.

وضمن النادى الأهلى والفرق المتأهلة للدور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا الحصول على 875 ألف دولار من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضمن المنح والجوائز التى يمنحها كاف للأندية المتأهلة للأدوار النهائية.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، بمجموع المباراتين 3/1.