شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني بالبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير عزمى مجاهد مدرب عام فريق الكرة بنادي البنك الأهلي الاعتذار عن الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني لفريق البنك الأهلي .

وأكد أمير عزمى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اخطر مسئولو نادي البنك الأهلي بقراره بالرحيل عن منصبه دون إبداء أسباب بقراره رافضا اي محاولات للتراجع عن الرحيل .

ويتولى أمير عزمي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال والذي سبق العمل له في أكثر من تجربة سواء مع الزمالك أو النجوم وحاليا في البنك الأهلي.

وتعادل البنك الأهلي مع سموحة بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

وكشف أمير عزمى، المدرب العام للبنك الأهلي، كواليس تعرضه لعقوبة الإيقاف بعد حديثه مع حكم مباراة فريقه مع المقاولون العرب بالجولة الماضية، والتى انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف، وقال مجاهد فى تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كمدرب على الدكة حتى فى حال إهدار فرصة يكون لك رد فعل وتنفعل معها، ولكن الحكم لم يكن يسمح حتى بذلك وبعدما أهدرنا فرصة "قمت من على الدكة بقول ياااه.. لقيته بقولى اقعد يا كابتن"، هو أنا جاى مدرسة" .