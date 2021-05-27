شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني بالبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير عزمى مجاهد مدرب عام فريق الكرة بنادي البنك الأهلي الاعتذار عن الاستمرار في منصبه بالجهاز الفني لفريق البنك الأهلي .
وأكد أمير عزمى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اخطر مسئولو نادي البنك الأهلي بقراره بالرحيل عن منصبه دون إبداء أسباب بقراره رافضا اي محاولات للتراجع عن الرحيل .
ويتولى أمير عزمي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال والذي سبق العمل له في أكثر من تجربة سواء مع الزمالك أو النجوم وحاليا في البنك الأهلي.
وتعادل البنك الأهلي مع سموحة بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام.
وأضاف أمير عزمي، "بعد ذلك ذهبت لأحضر زجاجة مياه وجدته يسير خلفي، وكأنى جاى أتربى، السماعة مكانتش شغالة، طلبت من الحكم الحديث مع الغندور ولكنه لم يسمعه.. وفى الشوط الثانى خالد جلال أراد أن يجرى تغييرين والحكم الرابع انتظر أكثر من 4 دقائق ليسجل أرقام اللاعبين على اللوحة فقط لم يكن يعرف كيف يسجلها، وسألته عن تأخير التغيير فقال لى "إيه المشكلة"، فقلت له أنت معاك لوحة مش عارف تستخدمها وبعدها تعرضت للطرد".