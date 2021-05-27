شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعماله: وليد سليمان لا يفكر فى الاعتزال وعلاقته مع الأهلي غير عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدي مدير أعمال وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن الحاوي مستمر مع القلعة الحمراء ولم يفكر في أعتزال الكرة.

وقال الحديدي عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك: "أن وليد سليمان لم يتحدث بأي شكل عن فكرة إعتزاله بنهاية الموسم وهو مستمر في أداء مهمته داخل المكان الذي يحبه وهو الأهلي، مضيفا أن وليد سليمان يرتبط بعلاقة غير عادية مع الأهلي .. ورفض عروض كثيرة من أجله ..ضحي حتي يكون هنا ..وهو لم يفكر في الاعتزال بنهاية الموسم".

وأوضح:" الحاوي هو أخر حبات الجيل الذهبي وعنقود الموهوبين ...يحظي بتقدير خاص من قبل الأهلي كما هو نفس يحب هذا الكيان ومسئوليه"، متابعا:" الأهلي لديه مباراة مهمة غداً علي لقب السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي بالدوحة ..ويسير بخطي ثاتبه في ثلاث بطولات أخري ينافس عليها هي دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر..هل هذا وقت مناسب للحديث عن تلك الامور".

وقال :" علي مسئوليتي..لم يتحدث أحد من الاهلي مع وليد سليمان حول أي قرار يخص مستقبلة..وأعتقد ان الجميع يعرف مدي التقدير الذي يحظي به اللاعب من قبل النادي بشكل عام ورئيسه محمود الخطيب علي وجه خاص".

وأضاف ان الحاوي تركيزه حاليا في مساعدة الفريق نحو حصد لقب السوبر الأفريقي ثم دوري أبطال أفريقيا التي يوجه فيها الترجي التونسي في نصف النهائي والمنافسة الشرسة علي لقب الدوري وكأس مصر.