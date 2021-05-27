الامارات | رئيس برشلونة يوجه إهانة شديدة إلى المدرب كومان

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يوجه إهانة شديدة إلى المدرب كومان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية أمس أن التوتر هو سيد الموقف بين رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، ومدربه الهولندي رونالد كومان، حيث لم يخرج الاجتماع الثنائي بينهما قبل أيام بأي نتيجة تذكر. لكن صحيفة "أس" ومن خلال تسريب لقناة "TV3" الإسبانية كشفت أن كومان تلقى إهانة شديدة جدا من رئيس برشلونة، وأنه في قمة الغضب بسببها.

وقالت إن لابورتا طلب من كومان الانتظار 15 يوما، إلى أن يعيد النادي ترتيب أموره، بحيث إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق مع مدرب جديد بدلا عنه، فسيرحل الهولندي عن الفريق، وفي حال لم يحصل شيء قد يستمر بعقده الحالي حتى صيف 2022.

وقالت الصحيفة إن كومان استشاط غضبا، واعتبرها إهانة غير مسبوقة له، ما جعله يقترب بشكل كبير من الرحيل. لكن كومان ومعه وكيله، لا يريد التقدم باستقالته، الامر الذي يضع لابورتا في ورطة حقيقية، إذ سيتعين على الاخير دفع 12 مليون يورو قيمة رواتبه للسنة المتبقية بجانب بضعة أشهر متاخرة، وذلك حتى يفك الارتباط معه.

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