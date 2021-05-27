شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بالإسكندرية تُكرّم تلميذة لحصولها على «ذهبية بطولة الجمباز» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت إدارة مدرسة سان جورج في الاسكندرية، الخميس، الطالبة جوي جوزيف ملاك، الطالبة بالصف الثانى الابتدائى، لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز، وضمها لفريق نادى سموحه الرياضى بالاسكندرية.

كما جاءت «جوى» ضمن أوائل الطلاب على مستوى المدرسة أمس، وحصلت أيضاً على المركز الأول في مهرجان الكرازة المرقسية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لنبوغها في اللغة القبطية والمزامير والأناجيل.

مدرسة سان جورج تكرم طالبة بالصف الثانى الابتدائى لحصولها على ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز (صور)

مدرسة سان جورج تكرم طالبة بالصف الثانى الابتدائى لحصولها على ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز (صور)