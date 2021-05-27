شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي ونهضة بركان.. ماذا حققت أندية مصر أمام المغاربة في السوبر؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتنافس الأهلي المصري أمام نهضة بركان، مع حلول السادسة من مساء غدٍ الجمعة بملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة على لقب السوبر الأفريقي 2021.

وتحمل المواجهة الرقم 3 للمواجهات المصرية المغربية على لقب السوبر الأفريقي.

وسبق وأن تقابلت أندية مصر بنظيرتها المغربية في مناسبتين سابقتين على لقب السوبر الأفريقي.

الأولى كانت في عام 2003 بملعب القاهرة الدولي حينما استضاف الزمالك فريق الوداد البيضاوي المغربي ونجح ممثل مصر في الفوز بنتيجة 3/1 وعانق اللقب على حساب بطل المغرب.

الثانية احتضنها ملعب القاهرة أيضاً في عام 2006 باستضافة الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي ونجح المارد الأحمر في التتويج اثر ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

هل يحقق المصريون ثالث لقب للسوبر الأفريقي على حساب أندية المغرب في مواجهة الأهلي ونهضة بركان؟