شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني على أعتاب معادلة إنجاز كارتيرون والبنزرتي في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على أعتاب كتابة رقم تاريخي جديد خلال مسيرته داخل القلعة الحمراء.

ويلعب الأهلي مساء غدٍ الجمعة أمام نهضة بركان المغربي على لقب السوبر الأفريقي في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويمتلك موسيماني لقب وحيد في سوبر أفريقيا والذي حققه في عام 2017 على حساب مازيمبي الكونغولي بعد فوز صن داونز بهدف دون رد في ملعبه.

وسيصبح موسيماني ثالث مدير فني يعانق لقب السوبر مع فريقين مختلفين في حالة تتويج الأهلي باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.

وكان التونسي فوزي البنزرتي هو أول مدير فني يحقق لقب السوبر الأفريقي مع ناديين محتلفين، حيث عانقه للمرة الأولى في ملعب الإسكندرية مع الترجي في عام 1995، وعاد لتحقيقه في ولايته للوداد المغربي في عام 2018.

وكرر سيناريو البنزرتي، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك والذيي حقق السوبر في نسختين متتاليتين على حساب الترجي التونسي الأولى في عام 2019 خلال ولايته للرجاء المغربي، والثانية في العام المنصرم مع الزمالك.

ترى هل ينجح موسيماني في معادلة إنجاز البنزرتي وكارتيرون؟ هذا ما سيُجيب عليه لاعبو الأهلي خلال مواجهة نهضة بركان المغربي مساء الجمعة.