شكرا لقرائتكم خبر عن «المغاربة كسروا القاعدة» .. 4 مشاهد تهدد أحلام الأهلي في التتويج بالسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على لقب السوبر الأفريقي مساء غدٍ الجمعة.

الأهلي حقق لقب السوبر الأفريقي في 6 مرات سابقة ويحمل الرقم القياسي في الصعود على منصة التتويج بالبطولة، في حين لم يتذوق نهضة بركان طعم السوبر من قبل.

وجرت العادة على تتويج الفريق حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بلقب السوبر على حساب منافسه «بطل أبطال الكؤوس سابقاً والكونفدرالية حالياً»، فمن بين 28 نسخة للسوبر نجحت 5 أندية فقط في تحقيق المفاجأة وإسقاط بطل دوري أبطال أفريقيا وكانت أندية المغرب طرفاً في 4 منهم.

ورغم تتويج الوداد بدوري الأبطال في نسخة 1992 ولكنه خسر السوبر الأفريقي في نسخته الأولى عام 1993 لمصلحة افريكا سبورتس الإيفواري، كما خسر الرجاء سوبر 1998 بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا ونجح النجم الساحلي التونسي في تحقيق اللقب.

المغاربة عادوا لكسر قاعدة تتويج بطل دوري الأبطال بالسوبر الأفريقي، فحقق فريق المغرب الفاسي المفاجأة في رادس وانتزع اللقب على حساب الترجي في 2012.

وتكررت مفاجآت المغاربة مجدداً في 2019 فحقق الرجاء المغربي حامل لقب الكونفدرالية، بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي المُتوج بدوري الأبطال.