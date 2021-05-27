شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ«المصري اليوم».. جانلوكا فيالي يختار الفريق الأقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث جانلوكا فيالي نجم كرة القدم الإيطالية ومهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، عن المباراة الهامة المٌرتقبة والتي ستجمع مانشستر سيتي بمواطنه تشيلسي يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويُقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بين فريقي السيتيزنز والبلوز، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أرضية ملعب الدراجاو بمدينة بورتو البرتغالية، وذلك بعدما تم نقل اللقاء من مدينة إسطنبول بعد حظر السفر بين إنجلترا وتركيا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال فيالي في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس: «نهائي دوري أبطال أوروبا أراه يتجه نحو مانشستر سيتي المنطق يقول ذلك، لأن الفريق لديه خط وسط وهجوم قوي جدًا، دفاع السيتي جيد لكن يعيبه أحيانا بعض الأخطاء».

أضاف صاحب الـ 56 عامًا: «على الجانب الآخر تشيلسي يملك العديد من اللاعبين المميزين، لكنني أشعر أن الجزء الهجومي لمانشستر سيتي أفضل من تشيلسي، نسبة فوز البلوز 60% مقابل 40% للسيتيزنز، في النهاية سنُتابع اللقاء بشغف كبير لكي نعرف من سيتوج باللقب هذا العام».

وعن اللاعبين الذين قد يساهمون في ترجيح كفة أي فريق خلال المباراة قال: «كيفين دي بروين ورياض محرز هما من سيرجح كفة مانشستر سيتي، تشيلسي أكثر لاعب مميز فيه هو نجولو كانتي واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا».

أما عن مدربي الفريقين بيب جوارديولا وتوماس توخيل قال: «مانشستر سيتي يلعب بسلاسة مع جوارديولا وحقق نتائج رائعة، بينما توخيل يلعب كرة واقعية وحقق نتائج أراها ممتازة مع تشيلسي».

وبدأ جانلوكا فيالي مسيرته الكروية مع فريق كريمونيزي في عام 1980، ولعب معهم حتى عام 1984، ومع حلول عام 1984 انتقل إلى صفوف فريق سامبدوريا، ودافع عن ألوانهم حتى عام 1992، ثم رحل إلى العملاق يوفنتوس، وشارك معهم في 105 مباريات وسجل 38 هدفاً.

ومع حلول عام 1996 رحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدًا إلى لندن وانضم لصفوف فريق تشيلسي، حيث تألق بقميص البلوز كثيرًا وشارك معهم في 54 مباراة وسجل 21 هدفاً لينهي بعد ذلك مسيرته مع الفريق في عام 2000.

وعلى المستوى الدولي دافع فيالي عن قميص منتخب إيطاليا بين عامي 1985 و1993، وقد شارك معهم في 59 مباراة وسجل 16 هدفاً.

ويطارد المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقبهم الأول في دوري أبطال أوروبا بعد بلوغهم المباراة النهائية للمرة الأولى بفوزهم على باريس سان جيرمان الفرنسي 4-1 في مجموع المباراتين في نصف النهائي.

بينما على الجانب الآخر، سيكون هذا هو النهائي الثالث للبلوز في المسابقة الأعرق في القارة العجوز، حيث توج تشيلسي باللقب من قبل، بفوزه على بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية عام 2012. وصل رجال توماس توخيل إلى النهائي بفوزهم على ريال مدريد الإسباني 3-1 في نصف النهائي.