شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» تكشف عن 3 مرشحين لخلافة زيدان فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفي إسباني إن إدارة ريال مدريد حددت 3 بدلاء، لتولي أحدهم القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع رحيل المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، بيانا رسميا أكد خلاله رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق بعد موسم خلا من البطولات.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وراؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب، وأنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، هم المرشحون لخلافة زيدان.

وأضافت الصحيفة: «أليجري هو المرشح الأقرب، والذي كان مرتبطا بتولي تدريب الفريق عقب رحيل زيدان في الولاية الأولى، لكنه لم يكن قريبًا مثل الفترة الحالية، على الرغم من وجود مفاوضات بينه وبين يوفنتوس وإنتر ميلان حاليًا».

وأشار التقرير إلى أن كونتي عقب فسخ تعاقده مع إنتر ميلان بالأمس، بات مرشحا لتدريب ريال مدريد، خاصة بعدما قاد النيراتزوري لتحقيق لقب الكالتشيو.

وختمت الصحيفة بأن راؤول مدرب فريق الشباب «كاستيا» ضمن المرشحين، إذا قررت الإدارة اتخاذ مسار «محلي الصنع».