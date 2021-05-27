شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل بعد انتهاء السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى القاهرة يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها الساعة السادسة بتوقيت القاهرة غدا الجمعة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي العاصمة القطرية «الدوحة» في الحادية عشرة صباح السبت، في طريقها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المهمة الثانية للفريق، في منافساته القارية، والتي بدأت بخوض مباراة الإياب في الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتأهل لنصف نهائي البطولة، ثم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي مباراة نهضة بركان غدا؛ بهدف تحقيق الفوز؛ لإنجاز مهمته الثانية، وهي التتويج بلقب السوبر الإفريقي والاحتفال به مع جماهيره المتواجدة في مدرجات ملعب السد، والملايين الذين يشاهدون المباراة عبر شاشات التليفزيون.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في قطر قد حرص على إهداء عبدالمجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، ورئيس بعثة الفريق المغربي في قطر درع وعلم الأهلي خلال المقابلة التي جرت بينهما مساء أمس بفندق إقامتهما في الدوحة.

وحرص مضران على إهداء الكابتن الخطيب درع «نهضة بركان» ووجه الدعوة له لزيارة النادي، وذلك في حضور في حضور هشام مهداوي، أمين الصندوق، ومحمد قاسمي المسؤول الإداري للنادي المغربي.