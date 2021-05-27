شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإفريقي للجودو يشيد بتألق الفراعنة في البطولات الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اليوم المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، سيتاني اونيانكو رئيس الاتحاد الإفريقي للجودو، ونائبه محمد ميره ومدير التعليم في الاتحاد الدولي للجودو بمقر الاتحاد بالقاهرة.

شهد اللقاء الاتفاق على العديد من النقاط التي ستفيد منظومه الجودو المصري خلال الفترة المقبلة والتنسيق بشأن طلب مصر لاستضافة بطولة افريقيا للجودو.

حضر اللقاء هشام مصباح والمستشار اسماعيل حفيظ والمقدم احمد صابر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات القوميه للجودو.

من جانبه أشاد سيتاني بنتائج المنتخب القومي في بطولتي افريقيا الاخيرتين، كما أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر مشيدًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كان سيتاني اونياكو قد فاز بمنصب رئيس الأتحاد الأفريقي للجودو في الانتخابات التي جرت في الثامن عشر من مايو الجاري بالعاصمة السنغالية داكار ضمن جدول الأعمال التي ناقشها أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد الافريقي والتي مثل مصر فيها المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري وهشام مصباح عضو مجلس الإدارة، حيث منحت مصر صوتها لمرشح مدغشقر سيتاني اونيانكو الذي فاز بمنصب الرئاسة.

وأكد المهندس مطيع فخر الدين الزهوي أن وجود سيتاني اونيانكو كرئيس للاتحاد الإفريقي للجودو من شأنه أن يرتقي باللعبة على مستوي القارة الأفريقية نظرا لطموحاته العديدة حيث يسعي من خلال اجندته الخاصة إلى زيادة البطولات وإدخال بطولات لمراحل سنية جديدة سوف يساعد في زيادة القاعدة من اللاعبين الناشئين والدوليين.