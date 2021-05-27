شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان عن تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق بعد موسم خلا من البطولات.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد بيان قال خلاله: «يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا».

وأضاف البيان: «حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات، وما تمثله شخصيته لريال مدريد».

واختتم البيان: «زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا.. إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد هو وسيظل دائمًا منزله».

كانت صحيفة «آس» المقربة من النادي الملكي، قد ذكرت أن المدرب الفرنسي أنهى فترته الثانية مع ريال مدريد الذي سبق أن قاده إلى لقب الدوري في مناسبتين بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وأشارت التقارير إلى أن زيدان أبلغ إدارة النادي والفريق الأول بقراره بعد خسارة لقب الدوري لصالح أتلتيكو مدريد السبت الماضي.

عقد زيزو مع ريال مدريد لا يزال ممتدًا حتى صيف 2022، لكن إدارة فلورنتينو بيريز لن تمانع مغادرته هذا الصيف إذا أراد بالاتفاق بين الطرفين.

ولا يعلم ما هي وجهة المدرب الفرنسي المقبلة، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه كثيرًا بتدريب يوفنتوس على وجه التحديد.

وتولى زيدان مهمة تدريب ريال مدريد للمرة الثانية خلفًا لسانتياجو سولاري، وقد نجح في تحقيق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي وكذلك كأس السوبر الإسبانية.

أما هذا الموسم، فخرج ريال مدريد بدون بطولات للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد إنهاء الدوري الإسباني بالمركز الثاني والخروج مبكرًا من كأس الملك، وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.